ЕС включит в пакет санкций запрет на российские алмазы с 1 января – СМИ

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Евросоюз внесет запрет на поставки российских алмазов в новый пакет санкций против России. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на внутренние европейские документы.

Уточняется, что запрет начнет действовать с 1 января.

По информации СМИ, в новом пакете также может быть предусмотрен запрет на экспорт некоторых видов станков.

Как уточняет агентство, речь идет о "станках и деталях к ним, которые могут быть использованы для производства оружия". Также в Европейском союзе, считают журналисты, обсуждают возможность введения ограничений на определенные химикаты, литиевые батареи, термостаты и двигатели для БПЛА.

Также в нем якобы учтены меры по обеспечению соблюдения потолка цен на нефть из РФ.

ЕС планирует обсудить новые санкции на этой неделе. После дискуссии ограничительные меры могут скорректировать.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз обсуждает 12-й пакет санкций против России, включая запрет на экспорт алмазов. Рестрикции готовятся во взаимодействии со странами G7, уточнила она.

В свою очередь, исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов отмечал, что планы западных стран по введению санкций в отношении российских алмазов нацелены на развал глобальной системы контроля рынка, а также угрожают цепочкам производства и поставок.



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