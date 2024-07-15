Обозреватель Эрчин: турецкие бизнесмены сталкиваются с угрозами

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Экспорт в Россию превратился в кошмар для турецких бизнесменов из-за санкций. Об этом РИА Новости сообщил турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Он уточнил, что это касается почти всех отраслей, кроме продовольственной. Турецкие бизнесмены, торгующие с РФ, сталкиваются с множеством проблем: от замораживания банковских счетов до угроз западных чиновников. Из-за этого, указал Эрчин, экспорт в Россию снижается. Согласно данным Турецкой ассамблеи экспортеров, за первое полугодие экспорт в РФ сократился вдвое.

Говоря о секторах экономики, то все, кроме пищевого, свежих овощей и фруктов, сильно пострадали от эмбарго против России, подчеркнул собеседник агентства и добавил, что сектор кожи и изделий из нее "практически обнулен".

Ранее СМИ писали, что турецкие предприниматели планировали обратиться в суд с исками к американским чиновникам из-за того, что те угрожали им рестрикциями за торговлю с российской стороной. Также бизнесмены хотели судиться с кредитными организациями и отделениями банков, блокирующих денежные переводы и передающих конфиденциальную информацию в Вашингтон. В министерстве торговли США уже отметили, что удалили все сведения о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, угрожавших санкциями турецким компаниям.