Продажи в 66% столичных ТЦ выросли в среднем на треть – Депэкономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Продажи в 66% столичных торговых центрах за 2022 год выросли на треть. Об этом сообщила руководитель департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева.

У другой доли торговых центров объем выручки сопоставим с периодом прошло года, добавила она.

"То есть, уход иностранных брендов существенным образом не отразился на продажах ТЦ: почти вся выручка перераспределилась между оставшимися арендаторами", – объяснила руководитель департамента.

Багреева также подчеркнула, что в конце 2022 года город ожидает увеличения объемов выручки. Этого удастся достичь за счет сезонного роста продаж в период с ноября по декабрь.

Ранее сообщалось, что за текущий год посещаемость крупнейших ТЦ Москвы упала на 25%. В сравнении с допандемийным периодом этот показатель снизился на 39%.

Уточнялось, что падение численности посетителей, восстановление которой может произойти не раньше середины следующего года, привело и к снижению темпов строительства торговых объектов. Так, с начала этого года в России ввели порядка 122 тысяч квадратных метров торговых площадей, что более чем в шесть раз меньше показателя прошлого года.



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