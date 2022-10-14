Naspers продаст Avito за 151 миллиард рублей

Фото: Москва 24/Дмитрий Макляков

Южноафриканский холдинг Naspers продаст сервис для размещения объявлений Avito за 151 миллиард рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

"Компания Naspers's Prosus заключила соглашение о продаже своей доли в российском бизнесе объявлений Avito компании Kismet Capital Group (Кисмет)", – указали в холдинге.

Инвестиционная компания Kismet Capital Group принадлежит экс-главе "МегаФона" Ивану Таврину. Сделка сторон может быть закрыта уже в октябре 2022 года.

Соглашение предусматривает, что Kismet и Avito будут поддерживать уже существующую долгосрочную стратегию развития сервиса. Также будет сохранен нынешний топ-менеджмент компании, в том числе генеральный директор площадки Владимир Правдивый.

Ранее стало известно, что нидерландский конгломерат Prosus, являющийся главным акционером компании "Авито", намерен продать российские активы и выйти из местного бизнеса. Сейчас идет поиск покупателя акций.

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