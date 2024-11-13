Мосгордума рассматривает проект закона о бюджете на 2025–2027 годы

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В Московской городской думе началось заседание, в рамках которого депутаты рассмотрят проект закона о бюджете столицы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Мосгордумы.

"Также в повестку дня заседания столичного парламента включен законопроект о бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского страхования на 2025–2027 годы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что всего будут рассмотрены восемь проектов законов и три проекта постановлений.

Ранее комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике рассмотрела и предложила столичному законодательному органу утвердить проект закона "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов".

В 2025 году доходы бюджета составят 5,1 триллиона рублей, расходы – 5,6 триллиона рублей. Однако до 2027 года доходы бюджета Москвы будут ежегодно увеличиваться на 6%. Это позволит городу успешно реализовывать социальные и инвестиционные программы.