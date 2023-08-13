Цены на картофель в РФ за год снизились почти на четверть

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Российские производители за год снизили цены на картофель на 23,5%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство сельского хозяйства РФ.

"По данным <...> на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года", – рассказали в ведомстве.

Кроме того, Минсельхоз зафиксировал снижение цен на сливочное и подсолнечное масла – на 1,8% и 13,8% соответственно. Мясо, тем временем, наоборот, подорожало, что является для него традиционным в летний период.

Ранее стало известно, что стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре в России достигла максимума с июня 2022 года и составила 254,54 рубля. Год назад за него пришлось бы отдать 262,52 рубля.

