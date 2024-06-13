Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля

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Райффайзенбанк остановит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на заявление кредитной организации.

В банке уточнили, что проценты за июнь выплатят 30 июня 2024 года согласно тарифам. При этом средствами можно будет распоряжаться как обычно.

Представители пресс-службы Райффайзенбанка уточнили ТАСС, что банк предлагал невысокие проценты по данным счетам, что привело к низкому спросу на данный продукт. В связи с этим подобный счет был лишь у ограниченного количества клиентов.

Ранее Райффайзенбанк предупреждал клиентов об остановке исходящих платежей в долларе с 10 июня. Это ограничение связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов. Представители кредитной организации подчеркнули, что никак не могут на это повлиять.

