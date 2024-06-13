13 июня, 13:12Экономика
Райффайзенбанк прекратит начислять проценты по накопительным счетам с 1 июля
Фото: ТАСС/Сергей Карпухин
Райффайзенбанк остановит начисление процентов по накопительным счетам с 1 июля. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на заявление кредитной организации.
В банке уточнили, что проценты за июнь выплатят 30 июня 2024 года согласно тарифам. При этом средствами можно будет распоряжаться как обычно.
Представители пресс-службы Райффайзенбанка уточнили ТАСС, что банк предлагал невысокие проценты по данным счетам, что привело к низкому спросу на данный продукт. В связи с этим подобный счет был лишь у ограниченного количества клиентов.
Ранее Райффайзенбанк предупреждал клиентов об остановке исходящих платежей в долларе с 10 июня. Это ограничение связано с изменившимися требованиями банков-корреспондентов. Представители кредитной организации подчеркнули, что никак не могут на это повлиять.