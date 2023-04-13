Счетная палата обнаружила земли с отрицательной площадью в Реестре федерального имущества

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Счетная палата обнаружила в Реестре федерального имущества (РФИ) шесть земельных участков с отрицательной площадью. Об этом говорится в отчете о проверке полноты и достоверности сведений в государственных информационных системах, опубликованном на сайте Счетной палаты РФ.

В общей сложности площадь всех участков составила минус 619 тысяч квадратных метров.

Подобные инциденты, как уточняется, связаны с низким качеством данных РФИ в отношении характеристик объекта учета. Так, аудиторы указывают, что из 565,2 тысячи федеральных земельных участков (ФЗУ), которые зарегистрированы в ЕГРН, только 244,7 участка внесены в РФИ.

В связи с этим аудиторы предложили принять ЕГРН за эталонную систему учета земельных участков и сверить с ней сведения других информационных ресурсов в этой сфере.

Ранее из доклада Счетной палаты стало известно, что Пенсионный фонд России закончил год с профицитным бюджетом в размере 1,103 триллиона рублей.

Уточнялось, что бюджет ПФР в 2022 году исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей, в том числе по распределительной составляющей – 1 088 032,86 миллиона рублей и по накопительной составляющей – 15 487,32 миллиона рублей.

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