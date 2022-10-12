Курс евро на Мосбирже поднялся выше 64 рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся выше 64 рублей впервые с 7 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 08:42 по московскому времени курс европейской валюты демонстрировал рост на 2,56%, увеличившись до 64,08 рубля. К 08:52 показатель опустился до 63,64 рубля.

Курс доллара в эти минуты оценивался в 64,84 рубля (+1,85%).

Ранее главный аналитик "Совкомбанка" Наталья Ващелюк рассказала, сколько нужно накопить денег, чтобы пережить предполагаемую потерю дохода во времена экономической нестабильности. По ее словам, сумму нужно скопить такую, чтобы она смогла покрыть непредвиденные траты на медицину, авторемонт и многое другое.



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