Москва сэкономила свыше 11 млрд рублей благодаря экспертизе цен в госзакупках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москва сэкономила 11,53 миллиарда рублей в 2024 году благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК(Д), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Об этом сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

По словам главы ведомства, с января по июнь 2024 года эксперты выдали 1 148 заключений. Заявленная сумма закупок составила 590,47 миллиарда рублей.

Экспертизу НМЦК(Д) в городе, за исключением закупок по благоустройству, текущему ремонту, сносу, устройству пешеходных зон, ремонтно-реставрационным работам и локальным мероприятиям, обеспечивает департамент экономической политики и развития Москвы.

Ранее сообщалось, что с 2025 года в России планируют расширить круг лиц, которые имеют право на получение профессионального НДФЛ. Профессиональный вычет НДФЛ может сократить налогооблагаемую базу или вернуть часть уплаченных средств. В настоящее время это могут сделать индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, физлица без статуса ИП, работающие по гражданско-правовым договорам, нотариусы и адвокаты, а также авторы, получающие гонорар.