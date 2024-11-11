Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 87 тысяч долларов

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Стоимость биткоина в ходе торговой сессии вновь обновила исторический максимум и превысила 87 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют показатели торгов на площадке Binance.

В 23:14 по московскому времени биткоин поднялся на 9,5% – до 87 091 доллара. На данный момент цена криптовалюты немного снизилась до 86 996 долларов.

Рост стоимости биткоина эксперты объясняют ожидаемой политикой в области криптовалют избранного президента США Дональда Трампа. Специалисты считают, что скоро можно будет наблюдать достижение стоимости биткоина в 100 тысяч долларов и выше.