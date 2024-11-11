Депутат Верховной рады Шуляк: Украине понадобится 1 575 лет на восстановление жилья

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Украинским властям потребуется 1 575 лет на восстановление поврежденного жилья. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на соответствующее заявление депутата Верховной рады Елены Шуляк.

"При нынешнем финансировании в 4 миллиарда гривен в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1 575 лет", – высказалась она.

При этом, по ее словам, эта сумма существенно меньше той, которая реально требуется. Проект бюджета скоро будет рассмотрен в Раде в рамках второго чтения. За все время реализации программы по выплате компенсации граждане Украины получили почти 16 миллиардов гривен – почти 387 миллионов долларов, уточнила Шуляк.

Ранее американский и украинский министры финансов Джанет Йеллен и Сергей Марченко подписали документ о планах США по выделению Украине около 20 миллиардов долларов с последующим погашением этой суммы средствами из доходов от замороженных российских активов.

По словам главы Минфина США, документ был подписан с украинской стороной для того, чтобы заявить о намерении стран заключить кредит, а также показать, что источником погашения будет доход, полученный от замороженных активов России, а не новые американские или украинские налоговые доллары.