Стоимость биткоина превысила 85 тысяч долларов

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Стоимость биткоина перешагнула отметку в 85 тысяч долларов. Это подтверждают показатели торгов на площадке Binance.

Таким образом, цена на криптовалюту обновила исторический максимум. В 21:44 биткоин поднялся на 5,44% – до 85 187 долларов. При этом за 24 часа максимальная стоимость составила 85 314 долларов.

Рост стоимости криптовалюты объясняется ожидаемой политикой в этой области избранного президента США Дональда Трампа, заявил ранее эксперт Юрий Припачкин. Американский лидер не раз говорил, что Штаты должны быть лидером в этой индустрии, напомнил он. В скором времени следует ожидать подорожания до 100 тысяч долларов и выше, предупредил специалист.

