Промышленность РФ пожаловалась на дефицит кадров из-за мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Российская промышленность пожаловалась на рекордный за последние 30 лет дефицит кадров после завершения мобилизации. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на доклад экспертов Института экономической политики имени Гайдара.

Согласно отчету, по итогам октября показатель оценки достаточности кадров промышленности установился на уровне -30%, что означает, что с дефицитом столкнулось около трети промышленности. При этом самая большая нехватка кадров была зафиксирована на предприятиях легкой промышленности (-75%), пищевых производствах (-25%) и в машиностроении (-35%).

До этого падение оценок достаточности кадров упало до -26% в феврале 2022 года и до -27% в 2007 году. Представители российской промышленности отметили, что текущий дефицит оказался самым низким с 1993 года.

48% опрошенных специалистов заявили, что нехватка людей скажется на объеме производимой продукции. В частности, из-за дефицита не получится увеличить количество выпускаемых товаров. Нехватка кадров скажется и на качестве товаров, считают 30% респондентов. При этом 33% экспертов выразили мнение, что основная проблема из-за дефицита заключается в необходимости начать более интенсивный поиск кадров, что вполне выполнимо.

Руководитель направления клиентской эффективности hh.ru Наталья Данина рассказала, что в настоящее время на одну промышленную вакансию приходится два резюме. При этом глава исследовательского центра Superjob Наталья Голованова подчеркнула, что количество вакансий в промышленности снизилось на 4% за последний месяц. Она предположила, что на представленные в исследовании данные повлияла эмоциональная составляющая.

Ранее руководитель Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева пожаловалась на нехватку тренеров после объявления частичной мобилизации в России. По ее словам, повестки о призыве получили 2–3% работников. Эксперт отметила, что тренажерный зал – это основная часть любого фитнес-клуба, а в них в 80% случаев работают парни.



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