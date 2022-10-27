В ГД предложили ввести "трудовую мобилизацию" студентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Студенты последних курсов профессиональных технических училищ могут временно занять места специалистов, которых мобилизовали. Такое предложение одобрил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, подобную мобилизацию можно распространить по всему государству. На данный момент, утверждает депутат, инициатива приобрела актуальный характер. Решение позволит сократить дефицит кадров, а сами студенты получат необходимый опыт, отметил Нилов.

"С одной стороны, что сейчас пытаются закрыть вакансии, привлекая студентов, – это хорошо. И для студентов тоже, потому как они будут набираться практики и иметь дополнительный доход", – поделился Нилов в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва".

Он добавил, что "трудовая мобилизация" станет подспорьем в производственном процессе, заводы и фирмы не будут простаивать.

Ранее в СМИ поступила информация, что в администрациях Калужской, Курганской, Курской, Ленинградской, Челябинской областей и Чукотского автономного округа уже обсуждают вопрос привлечения студентов техучилищ на предприятия.

В Чукотском автономном округе, Брянской, Ростовской и Нижегородской областях на данном этапе пока что не планируют реализовывать программу "трудовой мобилизации".

Президент России объявил частичную мобилизацию в России с 21 сентября. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, пройдут дополнительную подготовку.

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