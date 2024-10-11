Гендиректор Finnvera Хейккиля: компании РФ погасили долг на сотни миллионов евро

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Российские компании, которые получили кредит от государственного специального финансового учреждения Финляндии Finnvera, погасили задолженность на сотни миллионов евро. Об этом в интервью Yle заявил гендиректор Finnvera Паули Хейккиля.

Finnvera выдавала кредиты крупным инфраструктурным проектам, телекоммуникационной, лесной и судостроительной отраслям в России.

"Обязательства были довольно значительными: около 1 миллиарда на конец 2021 года. К концу 2022 года сумма снизилась до 420 миллионов евро, а к концу прошлого года осталось менее 100 миллионов евро", – подчеркнул глава учреждения.

Как отметил руководитель направления по работе с крупными клиентами учреждения Юсси Хаарасилт, российские компании погашают кредиты в быстром темпе. По его словам, крупные международные компании пытаются соблюдать свои обязательства.

Между тем внешний долг России опустился ниже 300 миллиардов долларов впервые с 2006 года. Он составил 293,4 миллиарда долларов и снизился с начала 2024 года на 24,5 миллиарда долларов, или на 7,7%.

