Более 2 млн гостей из регионов посетили рестораны и кафе Москвы за полгода

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

За полгода кафе и рестораны Москвы посетили более 2 миллионов гостей из других регионов страны, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в городе работает свыше 22 тысяч подобных заведений.

"Во многих из них используются фермерские продукты, в меню представлены как авторские версии традиционных угощений, так и современные блюда", – сказала Сергунина.

При этом, по словам вице-мэра, чаще всего кафе и рестораны посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области.

Одной из тенденций последних лет является рост востребованности отечественных продуктов в Москве, их доля в общем объеме потребления достигла 84%.

Между тем сервис Russpass составил 5 маршрутов по площадкам фестиваля "Золотая осень". Они состоят из гастрономических и арт-прогулок, путешествий по северо-востоку Москвы, креативным кластерам и паркам. Гастрономический маршрут проложен по главным улицам столицы, на которых расположены рестораны с тематическим меню.