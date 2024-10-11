Движение транспорта перекроют в центре столицы 12 и 13 октября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 октября, 11:44

Экономика

Более 2 млн гостей из регионов посетили рестораны и кафе Москвы за полгода

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

За полгода кафе и рестораны Москвы посетили более 2 миллионов гостей из других регионов страны, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.

Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в городе работает свыше 22 тысяч подобных заведений.

"Во многих из них используются фермерские продукты, в меню представлены как авторские версии традиционных угощений, так и современные блюда", – сказала Сергунина.

При этом, по словам вице-мэра, чаще всего кафе и рестораны посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области.

Одной из тенденций последних лет является рост востребованности отечественных продуктов в Москве, их доля в общем объеме потребления достигла 84%.

Между тем сервис Russpass составил 5 маршрутов по площадкам фестиваля "Золотая осень". Они состоят из гастрономических и арт-прогулок, путешествий по северо-востоку Москвы, креативным кластерам и паркам. Гастрономический маршрут проложен по главным улицам столицы, на которых расположены рестораны с тематическим меню.

"Это Москва. Бизнес": национальная кухня

Читайте также


экономикагородтуризм
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика