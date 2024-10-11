11 октября, 11:44Экономика
Более 2 млн гостей из регионов посетили рестораны и кафе Москвы за полгода
Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы
За полгода кафе и рестораны Москвы посетили более 2 миллионов гостей из других регионов страны, рассказали в пресс-службе столичного комитета по туризму.
Как отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в городе работает свыше 22 тысяч подобных заведений.
"Во многих из них используются фермерские продукты, в меню представлены как авторские версии традиционных угощений, так и современные блюда", – сказала Сергунина.
При этом, по словам вице-мэра, чаще всего кафе и рестораны посещали жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области.
Одной из тенденций последних лет является рост востребованности отечественных продуктов в Москве, их доля в общем объеме потребления достигла 84%.
Между тем сервис Russpass составил 5 маршрутов по площадкам фестиваля "Золотая осень". Они состоят из гастрономических и арт-прогулок, путешествий по северо-востоку Москвы, креативным кластерам и паркам. Гастрономический маршрут проложен по главным улицам столицы, на которых расположены рестораны с тематическим меню.
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