Курс доллара опустился ниже 69 рублей

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Курс доллара в ходе торгов в среду, 11 января, опустился ниже 69 рублей впервые с 30 декабря. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, к 12:20 по московскому времени американская валюта упала на 1,19%, до 68,97 рубля. Спустя семь минут доллар опустился до 68,3 рубля.

В это же время европейская валюта подешевела на 1,7%. В моменте ее стоимость достигала 73,59 рубля.

Ранее финансовый аналитик Александр Разуваев рекомендовал россиянам в 2023 году выбирать для инвестиций рубли.

Также он допустил использование для сбережений дирхам ОАЭ или азербайджанский манат, назвав доллар и евро очень "токсичными".



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