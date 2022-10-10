Эксперт оценил ситуацию с оспариванием решения ОПЕК+ по нефтедобыче в суде

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков оценил перспективы судебного оспаривания решения ОПЕК+ по снижению нефтедобычи. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Мы видим, что арабские страны – производители нефти довольно самостоятельную позицию сейчас занимают и исходят из своих национальных интересов. Судиться хотите, хорошо, давайте судиться, но выполнять судебное решение, я думаю, что просто никто не будет", – заявил эксперт.

Юшков допустил, что в США могут принять законопроект о запрете любых картельных сговоров на нефтяном рынке. При этом специалист считает, что на практике применять его не будут – равно как уничтожать или запрещать организации уровня ОПЕК или ОПЕК+.

По мнению аналитика, проект, скорее всего, будет заморожен, чтобы не провоцировать нефтяную эскалацию.

Ранее сообщалось, что страны – члены ОПЕК+ проголосовали в пользу снижения добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки. Все участники сделки поддержали данное решение. Оно начнет действовать с ноября 2022 года.



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