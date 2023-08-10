Минфин США продлил разрешение на оплату налогов и пошлин в РФ до 8 ноября

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Американцы смогут платить налоги, сборы и импортные пошлины в РФ до 8 ноября, следует из решения Минфина США.

"Гражданам США <...> разрешается платить налоги, сборы и импортные пошлины, а также приобретать и получать разрешения, лицензии, регистрации и сертификаты <...> при условии, что подобные операции совершаются в обычном порядке и необходимы для повседневной деятельности в РФ таких физических или юридических лиц США, до 00:01 по времени восточного побережья США (08:01 по московскому времени) 8 ноября 2023 года", – говорится в уведомлении.

Разрешение также распространяется на предприятия, которые находятся во владении граждан США или управляются ими прямым или косвенным образом.

Ранее Владимир Путин обвинил США в злоупотреблении доверием своих граждан. Это проявляется в использовании доллара Вашингтоном в качестве инструмента вооруженной борьбы, а также для преследования сиюминутных конъюнктурных целей.

Российский лидер отметил, что у Москвы никогда не было и нет цели дедолларизации своей или мировой экономики. В то же время глава государства назвал "началом конца" для американской валюты ситуацию, при которой расчеты за нефть и газ в мире будут проводиться в иной валюте.

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