Швейцария подала жалобу в ВТО на американские пошлины

10 июля, 15:09
Фото: ТАСС/DPA/Patrick Pleul
Швейцария направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) жалобу на США из-за введения ими дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом пишет "Газета.ру".
Как подчеркнули в министерстве экономики Швейцарии, дополнительные пошлины, которые США ввели якобы для защиты национальной безопасности, "являются необоснованными".
По правилам ВТО, американской стороне предоставят 60 дней для решения этой проблемы. Затем Швейцария получит право обратиться в ВТО с просьбой создать судейскую коллегию, которая и вынесет решение по спорному вопросу.
Ранее министерство коммерции КНР обвинило Вашингтон в нарушении правил ВТО и попытках развязать крупнейшую в истории торговую войну.
Весной США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, которые могут обложить импортными пошлинами .
В ответ Китай ввел пошлины на импорт ряда американских товаров.
6 июля Россия также ввела дополнительные пошлины на товары из США. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Как уточнили в Минэкономразвития, ограничения затронут такие виды продукции, у которых есть российские аналоги.
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