Экономист Шедько: цены на продукты в РФ вырастут на 0,1% в июле

Фото: 123R/gioiak2

В июле в России ожидается повышение цен на продукты. Рост составит от 0,09 до 0,1%, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экономиста Юрия Шедько.

"На цены будет влиять сезон летних отпусков (люди готовы тратить больше), снижение цен на плодоовощную продукцию, меры денежно-кредитной политики", – пояснил он.

При этом, по словам экономиста, ситуация не окажется критичной, поскольку рост зарплат опережает инфляцию. По данным Минэкономразвития, годовая инфляция в стране на 3 июня составила 8,17%. С 28 мая по 3 июня цены выросли на 0,17%.

Ранее Шедько спрогнозировал рост цен на молоко. По его словам, в октябре–декабре 2024 года они увеличатся на 10%. Он пояснил, что на повышение цен влияют такие факторы, как рост тарифов на ЖКУ и электроэнергию, затраты на ветеринарные препараты, логистику, упаковку, оплату труда работников и рост других расходов.

