В ЦБ ожидают замедления годовой инфляции в РФ в апреле

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В минувшем месяце годовая инфляция в России приблизилась к своему пику, однако уже в апреле она замедлится. Об этом со ссылкой на доклад департамента исследований и прогнозирования ЦБ сообщает агентство "Прайм".
По данным экспертов, в феврале инфляция достигла 5,7%, хотя в начале года показатель составлял 5,2%. Во многом такая тенденция объяснялась повышением уровня потребительских цен из-за сезонного фактора, как указали аналитики.
"В феврале годовая инфляция приблизилась к своему локальному пику и к концу апреля снизится вследствие эффекта низкой базы", – подчеркнули они.
По предварительным оценкам, к концу текущего года инфляция приблизится к верхней границе прогноза Центробанка – 4,2%. Целевое значение для инфляции, установленное регулятором (4%), вероятно, будет достигнуто только в 2022 году.
Ранее в Минэкономразвития заявили, что пик годовой инфляции в РФ будет пройден в марте. После этого темпы инфляции начнут постепенно снижаться. По мнению министерства, в годовом выражении в марте инфляция сохранится на близком к текущему уровне.
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