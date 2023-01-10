Эксперт оценил заявление Володина о проценте оставшихся в РФ компаний

Фото: Агентство ''Москва''/"Мобильный репортер"

Озвученные спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным данные об оставшихся в России компаниях не являются итоговыми. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Как сообщил в беседе с радиостанцией генеральный директор компании "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров, число работающих в РФ западных компаний может снизиться, поскольку часть из них продолжает "сворачивать" бизнес в стране. В 2023 году РФ может ощутить значительные проблемы с поставками, считает он.

"Поводов для оптимизма я пока особых не вижу, потому что основные сложности для российской экономики будут происходить в текущем году, и это связано в первую очередь с продолжающимся уходом международных компаний", – сообщил Бурмистров.

Несмотря на замещение поставок через Китай и Турцию, российские компании несут дополнительные издержки, заявил эксперт.

Ранее Володин сообщил, что в России продолжили работать 75,9% западных предприятий. Освободившиеся после ухода некоторых зарубежных компаний места заняли российские предприятия, что позволило достичь успеха в сферах легкой и фармацевтической промышленности. Лучшим применением вырученных средств Володин считает их вложение в развитие российской экономики.



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