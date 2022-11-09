Китайские инвесторы "Мотор Сич" обвинили Киев в злоупотреблении властью

Фото: РИА Новости/Марина Лысцева

Китайские инвесторы украинского предприятия "Мотор Сич" после национализации активов компании обвинили Киев в злоупотреблении властью и подавлении деловой активности, сообщает РИА Новости.

Глава компании Beijing Skyrizon Ван Цзин заявил, что предприятие всегда решительно выступало против "преступных действий Украины", которые касаются злоупотребления государственной властью и подмены концепций национальной безопасности.

Случившееся он назвал смешением правды с ложью и подавлением нормальной деловой деятельности предприятий.

В 2009 году Beijing Skyrizon выкупила 75% акций "Мотор Сич".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил обмена главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных.

Вячеслав Богуслаев был задержан в Запорожье 23 октября. Вместе с ним задержали и начальника департамента внешнеэкономической деятельности завода. Им предъявили обвинение в коллаборационизме и работе на РФ. Согласно записям телефонных разговоров, которые предоставила СБУ, директор "Мотор Сича" продолжал поставлять Москве двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!