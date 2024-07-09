Экономист Овчинникова назвала варианты погашения кредита после получения премии

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Россияне, получившие премию, смогут погасить долг по ипотеке, потребительскому заему и автокредиту тремя сценариями, рассказала в беседе с "Газетой.ру" эксперт ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Алевтина Овчинникова.

Для удобства описания вариантов погашения кредитов экономист привела в пример конкретные данные. Так, она предложила представить, что остаток долга по ипотеке составляет 3,7 миллиона рублей, срок ее погашения равен 17 годам, а ставка – 7,3%. При этом ежемесячный платеж равен 32 тысячам рублей.

В потребительском займе остатком долга эксперт назвала 590 тысяч рублей, оставшийся на выплату срок составил 4 года, а ставку специалист предложила "установить" на уровне 15,7%. Ежемесячным платежом по этому долгу она предложила считать 17 тысяч рублей.

Остатком долга в автозайме Овчинникова назвала 1,2 миллиона рублей и предложила представить, что эти средства нужно выплатить за 6 лет и 9 месяцев. При этом ставка по данному займу составила 17,8%, а ежемесячный платеж – 25 тысяч рублей.

Экономист предложила представить, что в таких условиях некий россиянин ожидает получения премии в размере 590 тысяч рублей.

"В первом сценарии вся премия направляется на погашение ипотеки. Тогда за счет досрочного погашения экономия на процентах составит 1,1 миллиона рублей, а срок кредита сократится на 4,5 года. Остаток кредита надо будет выплачивать еще около 12,5 года", – рассказала Овчинникова.

Второму сценарию эксперт дала название "снежный ком". В этом случае все средства, полученные в качестве премии, должны быть перечислены на погашение потребительского кредита. Так должник сможет полностью погасить один из кредитов и сэкономить на процентах около 200 тысяч рублей.

Третий сценарий – "лавина" – позволит погасить автокредит. Экономист обратила внимание, что этот займ имеет самую высокую ставку, что автоматически делает его самым дорогим. В условиях, которые были описаны в примере, досрочное погашение данного кредита позволит россиянину сэкономить на процентах около 700 тысяч рублей. Если перевести на него всю полученную премию, то срок выплаты сократится на 4 года и 4 месяца. В этом случае фактически платить его нужно будет еще около 2,5 года.

По словам Овчинниковой, первостепенное закрытие потребкредита и автокредита позволит сэкономить 1,4 миллиона рублей. После этого общая сумма, которую россиянин не должен будет отдавать банкам, составит 2,1 миллиона рублей. Таким образом, в августе 2027 года он сможет приступить к погашению ипотеки, и тогда ее срок будет равен не 17 годам, а 7,5 года.

Если же россиянин решит сперва закрыть автокредит, общая сумма сохраненных за счет такого шага средств тоже составит около 2,1 миллиона рублей. Однако в этом случае срок ипотеки фактически подойдет к концу только в ноябре 2031 года. По словам экономиста, такой вариант может оказаться предпочтительнее из-за сроков.

Для получения нового кредита россиянам будет необходимо погасить свои прошлые долги, рассказали ранее специалисты Центра финансовой экспертизы. Кроме того, для одобрения нового займа нужно будет подтвердить свой доход и предложить залог или найти поручителя. В случае одобрения беззалогового кредита на любые нужды размер выдаваемой суммы будет зависеть от закредитованности заемщика, а также его места работы и политики самого банка.

