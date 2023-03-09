Эксперт заявил об ощутимом импульсе для экономики РФ в условиях санкций

Фото: depositphotos/ridofranz

В условиях западных санкций российская экономика получила ощутимый импульс к росту. Об этом в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сообщил доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ Максим Чирков.

"У нас есть большие преимущества в этом новом миропорядке с взаимными ограничениями и санкциями, потому что наше сырье, энергоносители гораздо дешевле. И мы в этом плане будем более конкурентоспособны", – заявил эксперт.

По его словам, подобная способность российской экономики станет заметна остальным в текущем году.

Сохранить экономическую отрасль на прежнем уровне РФ удалось, помимо прочего, за счет сотрудничества с дружественными странами. Россия импортирует из стран ту же самую продукцию, что и до этого.

Вместе с тем Чирков сообщил, что в подобных условиях экономические сферы западных стран могут "начать проседать". На фоне этого РФ необходимо "увернуться" от падающих экономик и еще больше переориентироваться на взаимоотношения с дружественными ей странами.

До этого СМИ сообщали, что нефтяные сделки между РФ и Индией в рублях и дирхамах подрывают мировое господство доллара. Валюта несколько лет была лидирующей в сфере топливного сотрудничества.

Подобное, по мнению авторов статьи, может грозить МТС-банку, осуществляющему операции по нефти в Москве и Абу-Даби, новыми санкциями. Однако, несмотря на это, РФ и Индия готовы найти другие способы для продолжения сотрудничества.



Западные санкции нанесли серьезный ущерб принципам открытости мировой торговли – Силуанов

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!