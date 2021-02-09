В Российском топливном союзе объяснили рост цен на бензин в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша в беседе с Москвой 24 заявил, что рост цен на бензин в столице не является значительным. По его словам, повышение стоимости топлива находится в пределах инфляции.
Москвичи обратили внимание на рост цен на бензин на столичных заправках. Как утверждают жители города, за последнюю неделю стоимость 1 литра выросла в среднем на 12 копеек. Ситуацию активно обсуждают в соцсетях.
"Подорожание связано с ростом оптовых цен. Они растут существенно выше, чем инфляция, поэтому розница отрабатывает подорожание опта. Однако рост цен на заправках остается в пределах инфляции. В этом смысле ничего такого сверхъестественного я не вижу", – заявил Аркуша.
При этом, по его словам, в настоящий момент правительство работает над стабилизацией оптовых цен на топливо. "Действительно, рост оптовых цен существенный. И правительство предпринимает определенные шаги, я имею в виду регуляторы, для того чтобы стабилизировать ситуацию с производством и ростом оптовых цен", – объяснил глава РТС.
Ранее сообщалось, что оптовые цены на электроэнергию в России достигли максимальных за последние пять лет значений. При этом в Минэнерго отметили, что это никак не отразится на кошельках россиян.
Замглавы ведомства Павел Сниккарс заявил, что стоимость электричества на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ) не влияет на энерготарифы для жителей страны, так как эти показатели полностью регулируются государством.
Глава Приамурья рекомендовал жителям региона отказаться от поездок из-за нехватки бензина
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