Производитель "Дамате" опровергла информацию о пропаже мяса индейки с полок магазинов

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Представители компании по производству индейки "Дамате" назвали дезинформацией сообщения о том, что мясо этой птицы пропало из магазинов, отмечается в релизе на сайте компании.

Представители компании подчеркнули, что производитель ежедневно отгружает свыше миллиона упаковок продукции "Индилайт" с заводов, находящихся в Ростовской и Пензенской областях. Таким образом компания отреагировали на публикации СМИ.

Ранее, сославшись на письмо "Дамате" к торговым сетям, журналисты заявили, что компания уведомила ретейл об уменьшении плановых объемов производства и поставок птицы. Эта мера якобы должна была реализовываться с середины октября до 10 января 2025 года. Причиной для такого решения стал вывод из эксплуатации площадки откорма на предприятии "Индюшкин двор" в Ростовской области.

"Мы очень тронуты вашей реакцией на вчерашнюю дезинформацию о пропаже с полок индейки: тысячи сообщений и сотни звонков от вас. А нашему эсэмэмщику даже звонила мама и просила купить побольше. Мы, как и вы, любим нашу индейку, едим ее сами, кормим наших детей и продолжаем регулярные поставки в магазины вашего города", – заявили представители компании в релизе.

В "Дамате" также напомнили, что компания играет роль крупнейшего производителя индейки в России, занимая при этом первое место в Европе и четвертое – в мире. В настоящий период организация продолжает выполнять свои обязательства перед партнерами и покупателями, добавили в компании.

При этом производство индейки считается в России более развитым, чем в других странах, указывал ранее доктор экономических наук Леонид Холод. Соответствующие данные подтверждало и министерство сельского хозяйства России. По информации ведомства, в текущем году наблюдается положительная динамика в производстве мяса птицы.