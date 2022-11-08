Великобритания близка к договоренности с США о поставках СПГ – СМИ

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Лондон и Вашингтон находятся на последнем этапе согласования сделки о поставках в Великобританию крупных партий сжиженного природного газа в следующем году, сообщает газета The Daily Telegraph.

По информации издания, о заключении договоренности британский премьер Риши Сунак может объявить уже в ближайшие дни. Объем предполагаемой сделки может составить до 10 миллиардов кубометров газа.

Отмечается, что поставки СПГ из Соединенных Штатов с американским лидером Джо Байденом лично обсуждала предшественница Сунака на посту премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс.

Также указывается, что в прошлом году почти половина газа, попадающего на рынок Великобритании, добывалась в британском шельфе Северного моря, а наиболее крупным экспортером была Норвегия. На российские поставки в 2021 году пришлось 3,12 миллиарда кубометров газа.

Ранее сообщалось, что европейские страны потратили рекордные 104,8 миллиарда долларов, чтобы заполнить газовые хранилища перед наступлением зимы. По данным Bloomberg, для достижения этих целей государствам ЕС потребовалось обращаться к альтернативным поставщикам энергоресурсов, в том числе к Норвегии и ОАЭ.

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