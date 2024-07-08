Фото: портал мэра и правительства Москвы

Промышленные компании Москвы покажут передовые разработки на выставке "Иннопром-2024". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам вице-мэра, в 2024 году стенд правительства Москвы на Международной промышленной выставке "Иннопром-2024" посвятили станкоинструментальной отрасли. Стенд выполнен в виде токарно-винторезного станка.

В текущем году в выставке "Иннопром" принимают участие 60 столичных предприятий из разных отраслей, в том числе кабельной, машиностроительной, медицинской, авиационной, химической и станкоинструментальной. Сегодня в столице работает свыше 50 предприятий, которые в 2024 году нарастили объем производства металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков в 1,3 раза.

В свою очередь, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что для дальнейшего развития станкоинструментальной отрасли создадут головной центр компетенций станкостроения "Станкин" в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Он отметил, что станки в России производятся с использованием отечественных лазеров. В Москве каждый год выпускается до 300 лазеров и порядка 100 единиц высокотехнологичного лазерного оборудования.

На стенде представлены передовые разработки предприятий станкостроительной отрасли. Гости увидят станок для резки электротехнических сталей и промышленный лазерный гравер. Также посетителям представят устройство лазерной очистки на непрерывном источнике мощностью 1,5 тысячи ватт. Изделие на 90% состоит из отечественных комплектующих.

В экспозицию вошли высокотехнологичные комплексы, среди них – оператор для автоматизации токарных станков, робот для дуговой сварки и укладчик готовой продукции на палету. Их представляет один из крупнейших разработчиков роботизированных систем.

На стенде покажут принтер для изготовления металлических изделий на отечественном программном обеспечении, инновационные 3D-сканеры для контроля формы и точности изготовления деталей, создания цифровых архивов, дополненной реальности.

Правительство Москвы приняло решение об увеличении субсидии АНО "Московский экспортный центр". Полученные деньги пойдут на продвижение товаров московских производителей за рубежом. Дополнительные средства выделят в рамках взаимодействия с Российским экспортным центром.