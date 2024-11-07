Матвиенко поручила сенаторам обратиться в ФАС по вопросу цен на детское питание

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам обратиться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с предложением провести анализ цен на детское питание. Ее слова передает РИА Новости.

"Инна Юрьевна (Святенко. – Прим. ред.), давайте сделаем обращение в Федеральную антимонопольную службу, пусть они проанализируют стоимость смесей, стоимость детского питания и в случае, если это избыточные наценки – или в торговых сетях, или производителя, который монополист, – давайте принимать меры", – подчеркнула она.

По словам Матвиенко, в этой сфере есть бессовестные производители. Как подчеркнула председатель Совфеда, были и случаи контрафактной продукции.

Она добавила, что цены на детское питание появляются, исходя из монополии отдельных компаний, которые могут вступать в сговор.

Между тем ФАС проверит обоснованность цен на "детские" тарифы такси. По словам вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, разница в стоимости одного и того же маршрута на тарифах "детский" и "эконом" может исчисляться сотнями рублей. Как отметил парламентарий, такая ситуация вызывает серьезные вопросы.

