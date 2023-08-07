Поручителей погибших участников СВО хотят освободить от обязательств по кредитам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Госдуму внесли проект, который освобождает поручителей погибших или тяжелораненых участников спецоперации от обязательств по кредитам, сообщил первый зампред Совфеда РФ Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Он напомнил, что сейчас в таких ситуациях с участников СВО кредитные обязательства списывают полностью, однако с поручительством по кредиту это не работает – если нет законодательных ограничений, суд возлагает обязательства поручителя на его наследников.



По мнению Турчака, такой подход несправедлив, поскольку обязательства участника спецоперации, будь он заемщиком по кредитному договору или поручителем по договору поручительства, почти не отличаются.

"И в том и в другом случае он несет ответственность за неисполнение обязательств. Наш законопроект уравняет эти ситуации. Если боец отдал долг Родине до самого конца, то Родина обязана взять на себя его долги. Позаботиться о семье и близких. Сделать все, чтобы они унаследовали меры поддержки, а не кредиты", – сказал сенатор.



Как он считает, это станет логичным продолжением закона о полном списании долгов по кредитам в случае гибели участника СВО, который распространили на родителей, усыновителей и совершеннолетних детей.

Ранее рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект об обязательном государственном страховании участников спецоперации на Украине из числа добровольцев. После принятия закона добровольцы будут застрахованы на тех же условиях, что и другие военнослужащие. При этом документ будет иметь обратную силу, а значит, право на страхование здоровья и жизни получат и те, кто вступил в войска до одобрения инициативы.

Турчак отметил, что обсуждал данный законопроект с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, уже удалось получить положительный отзыв правительства.

Участникам СВО предложили выдавать водительские права без обучения