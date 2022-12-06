США в октябре нарастили импорт из РФ более чем в два раза

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Соединенные Штаты в октябре более чем в два раза увеличили объем импорта продукции из РФ по сравнению с сентябрем. Об этом сообщается на сайте Федерального бюро статистики США.

Из данных ведомства следует, что показатель увеличился до 732 миллионов долларов, что является максимумом за последние пять месяцев. В сентябре объем импорта из России в США составил 332,1 миллиона долларов. В мае показатель составлял 1,126 миллиарда долларов.

В то же время объем американского экспорта в РФ в октябре уменьшился по сравнению с сентябрем с 90,4 до 80,1 миллиона долларов.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Соединенных Штатов не допускает возможности закупки нефти из России для пополнения стратегического резерва США.

По ее словам, это связано с тем, что импорт российской нефти находится под запретом.

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