RWE потребовала от "Газпрома" возместить убытки из-за перебоев с поставками газа

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Немецкая компания RWE потребовала от "Газпрома" возместить убытки, которые возникли в результате перебоев с поставками газа. Об этом пишет газета Handelsblatt.

"Российская газовая компания "Газпром" должна быть готова к новым искам о возмещении ущерба со стороны Германии. Энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против "Газпрома" за срыв сроков поставки газа", – говорится в материале.

Ранее компания Uniper подала в международный арбитраж на "Газпром экспорт" с целью получения компенсации в размере 11,6 миллиарда евро в связи с недопоставкой газа в 2022 году.

Уточнялось, что Uniper понесла дополнительные убытки в процессе выполнения своих обязательств по поставкам топлива клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.

В свою очередь, в компании "Газпром экспорт" не увидели нарушения контрактов с немецкой Uniper.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новость об иске, заявил, что "Газпром" будет всеми доступными средствами отстаивать свои интересы.

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