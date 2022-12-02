Песков прокомментировал иск Uniper против "Газпром экспорта"

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал иск германского энергетического концерна Uniper против российской компании "Газпром экспорт". Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, "Газпром" будет всеми доступными средствами отстаивать свои интересы.

"Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", – сказал представитель Кремля.

Ранее компания Uniper подала в международный арбитраж на "Газпром экспорт" с целью получения компенсации в размере 11,6 миллиарда евро в связи с недопоставкой газа в 2022 году.

Уточнялось, что Uniper понесла дополнительные убытки в процессе выполнения своих обязательств по поставкам топлива клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.

В свою очередь, в компании "Газпром экспорт" не увидели нарушения контрактов с немецкой Uniper.



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