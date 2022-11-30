18:52Экономика
"Газпром экспорт" не признал нарушение контрактов с Uniper
Фото: depositphotos/ovbelov
Компания "Газпром экспорт" не увидела нарушения контрактов с немецкой Uniper, передает РИА Новости со ссылкой на дочку "Газпрома".
"Газпром экспорт" не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков", – отмечается в заявлении.
В компании также подчеркнули, что пока полученный иск от немецкой Uniper изучается, однако "Газпром экспорт" намерена защищать собственные интересы.
Ранее германский энергетический концерн Uniper подал в международный арбитраж на компанию "Газпром экспорт" с целью получения компенсации в размере 11,6 миллиарда евро в связи с недопоставкой газа в 2022 году.
Уточнялось, что Uniper понесла дополнительные убытки в процессе выполнения своих обязательств по поставкам топлива клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.
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