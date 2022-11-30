"Газпром экспорт" не признал нарушение контрактов с Uniper

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Компания "Газпром экспорт" не увидела нарушения контрактов с немецкой Uniper, передает РИА Новости со ссылкой на дочку "Газпрома".

"Газпром экспорт" не признает нарушение контрактов и правомерность заявленных требований Uniper о возмещении убытков", – отмечается в заявлении.

В компании также подчеркнули, что пока полученный иск от немецкой Uniper изучается, однако "Газпром экспорт" намерена защищать собственные интересы.

Ранее германский энергетический концерн Uniper подал в международный арбитраж на компанию "Газпром экспорт" с целью получения компенсации в размере 11,6 миллиарда евро в связи с недопоставкой газа в 2022 году.

Уточнялось, что Uniper понесла дополнительные убытки в процессе выполнения своих обязательств по поставкам топлива клиентам на основе ранее согласованных цен и объемов.



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