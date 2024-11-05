Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 млн долларов

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Турция списала Киргизии внешний долг более чем на 62 миллиона долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Киргизской Республики Садыра Жапарова.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в страну 4 ноября для проведения заседания Высшего совета стратегического сотрудничества под председательством глав двух государств.

В конце переговоров с турецким коллегой Жапаров рассказал, что планирует увеличить оборот товаров между странами до 5 миллиардов долларов в год. При этом в 2023 году общий объем экспорта и импорта между Анкарой и Бишкеком составил 1,34 миллиарда долларов.

"Прошу рассмотреть возможность введения льготных таможенных тарифов для категорий товаров, которые составляют нашу экспортную основу", – добавил президент Киргизии, предложив упростить правила торговли для увеличения товарооборота.

Ранее российский Центробанк заявил, что внешний долг страны опустился ниже 300 миллиардов долларов. Это произошло впервые с 2006 года. Он составил 293,4 миллиарда долларов, снизившись с начала 2024 года на 24,5 миллиарда, на 7,7%.

