Минфин США продлил разрешение на связанные с энергетикой сделки с участием банков РФ

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Американский Минфин продлил до 1 ноября этого года разрешение на совершение связанных с энергоносителями сделок с некоторыми крупнейшими банками России. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что действие соответствующей разрешительной лицензии распространяется на подсанкционные банки России. В их числе Центробанк РФ, а также такие коммерческие финансовые организации, как Внешэкономбанк, "Открытие", Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Росбанк, банк "Зенит", банк "Санкт-Петербург" и их дочки.

В минувшем январе Минфин США продлил решение об освобождении сельскохозяйственных и медицинских товаров из-под антироссийских санкций. Оно распространяется на транзакции, связанные с производством, продажей, передачей и транспортировкой указанных товаров.



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