Минфин РФ предложил изменить распределение налога на прибыль по регионам – СМИ

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Министерство финансов РФ предлагает исключить фонд оплаты труда из формулы, используемой для распределения по регионам налога на прибыль компаний с филиалами. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что корректировки позволят обеспечить более справедливое зачисление налога в региональные бюджеты.

Как поясняется, сумма налога на прибыль сейчас преимущественно уплачивается в бюджеты тех субъектов России, где создано большее число рабочих мест и находится основная часть производственной базы. Такой механизм экономически оправдан, добавили в ведомстве. Тем не менее, уровень заработной платы в субъектах может значительно отличаться.

"Минфин для справедливого распределения налога на прибыль предлагает распределять его исходя из численности работающих и стоимости основных фондов, исключив возможность использования показателя фонда оплаты труда", – указали в ведомстве.

Ранее глава министерства финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в России могут провести более масштабную, чем в прошлые годы, амнистию капиталов. Он объяснил, что это необходимо для защиты российского капитала, который находится за рубежом.

Глава министерства финансов также отметил, что Минфин вместе с Центробанком продолжат принимать меры для поддержания финансовой стабильности страны, в частности будет продолжено укрепление капитальной базы российских банков.

