Белоруссия начнет оплачивать газ российскими рублями

Фото: пресс-служба ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"/ТАСС

С апреля Белоруссия переходит в своих расчет за газ на российские рубли. Об этом сообщает телеграм-канал правительства республики.

Отмечается, что соответствующие документы подписали министр энергетики Виктор Каракевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в Санкт-Петербурге.

"Более того, цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инициативу расширения перечня товаров, которые будут экспортировать из России за рубли. Песков отметил, что власти не планируют принимать поспешные решения. При обсуждении вопроса о переходе к международным расчетам в рублях они прислушиваются к мнению экономистов.

