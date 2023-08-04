Мишустин поручил проработать вопрос развития программы льготного автокредитования в РФ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным министерствам проработать вопрос развития программы льготного автокредитования в России. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин должны до 1 октября проработать предложения сенаторов в части дальнейшего развития программы льготного автокредитования", – говорится в сообщении.

Также ведомствам поручено подумать над распространением требований о локализации производства на транспортные средства, используемые в госнуждах на основании аренды.

Ранее Владимир Путин заявил, что российским чиновникам следует передвигаться на отечественных автомобилях. Он рассказал, что к нему обратились различные ведомства с просьбой продолжить закупки машин, причем преимущественно импортных, на что президент ответил, что такая практика должна быть исключена.

