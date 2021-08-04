В Москве запустили спецпроект для социально ориентированного бизнеса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о запуске нового специального проекта "Социальное предпринимательство: особое внимание города", упрощающего ведение собственного дела для малого бизнеса.

Проект направлен на решение ряда социальных задач и поддержку различных групп населения: для компаний, разрабатывающих программы реабилитации для людей с особенностями здоровья, оказывающих психолого-педагогическую помощь и помогающих в трудоустройстве социально незащищенных категорий граждан.

"В Москве действует ряд мер поддержки социально ориентированного бизнеса. В спецпроекте на портале mbm.mos.ru собрана вся необходимая информация о них и о том, как получить статус социального предприятия", – подчеркнула Сергунина.

Проект состоит из пяти тематических блоков. Эти блоки позволяют узнать категории организаций, которые могут получить статус социального предприятия, узнать о процедуре получения этого статуса и о том, какие меры поддержки оказываются таким предприятиям.

Для социально ориентированного бизнеса существуют специальные субсидии и льготы, а также образовательные программы, позволяющие расширить профессиональные компетенции.

Также на портале объясняют, как возместить часть расходов с помощью мер поддержки и предоставят полезные онлайн-продукты для предпринимателей.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому на субсидии малому и среднему бизнесу Москвы выделяются дополнительные пять миллиардов рублей. Уточняется, что один миллиард рублей предназначен для компенсации затрат на организацию мероприятий по борьбе с пандемией.