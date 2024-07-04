Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 15:34

Экономика
Главная / Новости /

Экономист Ракша: повышение ставки до 17% особо не повлияет на жизнь россиян

Экономист заявил, что повышение ключевой ставки до 17% особо не повлияет на жизнь россиян

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Повышение ключевой ставки до 17% не окажет особого влияния на жизнь россиян, заявил в эфире радио КП экономист Денис Ракша.

Он подчеркнул, что те граждане, которые хотели успеть положить свои средства на депозит под высокую ставку, уже успели сделать это. При этом для тех россиян, которые только собираются внести свои средства в банки после обновления ставки, ситуация окажется еще лучше.

Кроме того, эксперт счел, что не произойдет принципиальных изменений и в отношении кредитов. По его мнению, повышение ключевой ставки может повлечь лишь небольшой рост процентов по ним.

"Объем кредитования не падает – это одна из причин поднятия ставки. Однако поднятие ставки до 17% принципиально погоду все же не меняет", – заявил Ракша.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович выступил с прогнозом о том, что снижение ключевой ставки до конца 2024 года маловероятно. Он назвал причиной такого сценария отсутствие фундаментальных факторов для снижения инфляции в стране.

"Деньги 24": ЦБ может повысить ключевую ставку в июле

Читайте также


экономика
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика