Экономист Ракша: повышение ставки до 17% особо не повлияет на жизнь россиян

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Повышение ключевой ставки до 17% не окажет особого влияния на жизнь россиян, заявил в эфире радио КП экономист Денис Ракша.

Он подчеркнул, что те граждане, которые хотели успеть положить свои средства на депозит под высокую ставку, уже успели сделать это. При этом для тех россиян, которые только собираются внести свои средства в банки после обновления ставки, ситуация окажется еще лучше.

Кроме того, эксперт счел, что не произойдет принципиальных изменений и в отношении кредитов. По его мнению, повышение ключевой ставки может повлечь лишь небольшой рост процентов по ним.

"Объем кредитования не падает – это одна из причин поднятия ставки. Однако поднятие ставки до 17% принципиально погоду все же не меняет", – заявил Ракша.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович выступил с прогнозом о том, что снижение ключевой ставки до конца 2024 года маловероятно. Он назвал причиной такого сценария отсутствие фундаментальных факторов для снижения инфляции в стране.

