Эксперт заявил о высоком уровне микотоксинов в российской кукурузе из-за проблем с уборкой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько заявил, что содержание микотоксинов в российской кукурузе сезона 2022-2023 годов "пробивает все возможные и невозможные рекорды". Об этом он рассказал во время заседания "Росптицесоюза", сообщают "Ведомости".

Имеются в виду токсины природного происхождения. Они поражают сельскохозяйственные продукты и создают риски для здоровья скота и птицы.

Однако конкретный уровень содержания микотоксинов Рылько не обозначил. Согласно техническому регламенту Таможенного союза, разрешаются максимальные значения микотоксина от 0,02 до 1 миллиграмма на килограмм в зависимости от вида токсина.

Причина подобного уровня микотоксинов заключается в сложностях сборки урожая в центре РФ, Поволжье и Западной Сибири, отметил Рылько. Кукуруза долгое время оставалась на полях из-за неблагоприятных погодных условий.

Представитель Россельхознадзора подтвердил, что превышения установленных норм фиксировались в Липецкой, Белгородской и Тамбовской областях. Однако, по его словам, в целом по всей стране отмечается снижение объема выявления микотоксинов на 27%.

Представитель Минсельхоза подтвердил, что на некоторых территориях уборка кукурузы в прошлом году проходила в неблагоприятных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что в январе и феврале этого года объем поставок пшеницы из РФ увеличился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до начала спецоперации на Украине.

По информации СМИ, цена российской пшеницы оказалась низкой благодаря большому урожаю за прошлый год. Именно это и привлекло большое количество покупателей.

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