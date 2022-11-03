Производитель готовой еды из Москвы присоединился к нацпроекту "Производительность труда"

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Столичная компания, занимающаяся выпуском готовой еды под брендом "Нам-Ням", присоединилась к национальному проекту "Производительность труда". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о "Торгово-производственной компании НВН". Первое время в рамках проекта компания будет выпускать сэндвичи, хлеб и котлеты для которых она изготавливает самостоятельно. Сейчас предприятие производит 1,5 тонны готовой продукции в день, в течение полугода этот показатель планируется увеличить до 1,65 тонны.

Чтобы добиться таких результатов, компания займется оптимизацией производственных процессов. В частности, будет пересмотрен подход к организации рабочих мест, системе мотивации сотрудников, усовершенствованы методы хранения и транспортировки продукции. Процесс изготовления одного сэндвича планируется сократить с 19 до 17 часов.

Полученный опыт компания перенесет и на другие направления своего производства, в том числе на изготовление полуфабрикатов, горячих блюд и салатов.

Ранее сообщалось, что столичный производитель кабельно-проводниковой продукции "Завод Москабель" нарастил выработку продукции за счет участия в нацпроекте "Производительность труда". Прирост производительности предприятия составил 20%.



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