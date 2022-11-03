Пекари в России пожаловались на нехватку транспорта для доставки товара

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский союз пекарей (РСП) пожаловался на нехватку транспорта для доставки. Об этом сообщает газета "Известия".

По словам представителей этой сферы деятельности, проблема заключается в том, что многие фуры для перевозок уже износились, а осуществить закупку новых сейчас не представляется возможным.

Чтобы решить этот вопрос, пекари призвали Минэкономразвития приравнять их к сельхозпроизводителям и дать возможность пользоваться льготным лизингом. Соответствующее письмо было направлено главе министерства Максиму Решетникову.

В настоящее время сельхозпроизводителям могут предоставлять льготный лизинг на технику на срок до восьми лет без авансового платежа, со ставкой от 3 до 6%. Производители хлебобулочных изделий хотят, чтобы такие условия распространялись и на них.

Руководитель предприятия "Хлебнаш" Владимир Попов рассказал, что без льгот компании предлагают воспользоваться услугой под 11–12%.

Усугубляет ситуацию и то, что пекари не могут закупить новый транспорт, поскольку фуры за последние годы подорожали в среднем с 1,3 до 3,2 миллиона рублей за авто. В свою очередь, президент РСП Алексей Лялин рассказал, что первоначальные платежи по лизингу тоже увеличились – с 300 до 600 тысяч рублей.

Кроме того, выяснилось, что транспорт, который пекари используют для доставки товаров, требует дополнительных вложений на ремонт или дооборудование. Такое положение дел угрожает прекращением поставок хлеба в регионы.

Попов добавил, что на фоне роста стоимости транспорта пекари смогли поднять цены не более чем на 20%.

В компании "ВТБ Лизинг" поддержали инициативу пекарей. Там рассказали, что у них есть клиенты из индустрии хлебопечения, но в основном это малый бизнес. Такие организации используют легковые автомобили, а для осуществления доставки они обращаются к логистическим операторам. Это приводит к снижению рентабельности. Об этом свидетельствуют следующие показатели:

затраты при доставке хлеба в радиусе 300 километров на собственных автомобилях обходятся в 5,5 тысячи рублей в день;

перевозчики берут за доставку не менее 8–9 тысяч рублей;

рентабельность производства хлеба падает с 12–15 до 2–3%, что не позволяет компании инвестировать в оборудование и технику.

В свою очередь, в пресс-службе "ГАЗа" отметили, что наиболее востребованной моделью для доставки хлеба сейчас является "Газель", стоимость которой около 2,2 миллиона рублей. Там также поддержали смягчение условий лизинга. По мнению специалистов, это позволит стимулировать спрос.

В "ВТБ Лизинге" призвали снизить стоимость транспорта, который используется для доставки товаров. В Минсельхозе заявили о готовности рассмотреть обращение РСП и оказать содействие, поскольку от решения этой проблемы зависит снабжение продуктами населения.

Технику пекарям уже готова предоставить компания "Росагролизинг".

Однако глава Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон не считает, что государство может помочь в решении данной проблемы. Он заявил о необходимости обратиться с этим вопросом напрямую к производителям авто.

Ранее стало известно, что правительство России намерено продлить действие некоторых мер поддержки для предпринимательской сферы на 2023 год.

Как сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, подобные меры позволяют бизнесу адаптироваться к текущим условиям. Принятые решения оказали позитивный эффект на российскую сферу предпринимательства, что стало причиной для продления их действия на следующий год.

Благодаря действующим мерам акционерные общества и ООО могут избежать ликвидации предприятия, если стоимость активов станет ниже уставного капитала.

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