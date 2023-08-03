Минфин РФ предложил понизить минимальную цену на этиловый спирт

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Минфин РФ подготовил проект приказа, по которому будет установлена минимальная цена на этиловый спирт. Она составит 55 рублей за литр, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"На текущий момент минимальная цена составляет 68 рублей за литр. Решение принято в связи со снижением цен на зерновые культуры на внутреннем рынке из-за высокого урожая в 2022 году", – отметил Минфин.

Ведомство подчеркнуло, что такое снижение поможет производителям более гибко адаптироваться в условиях меняющейся конъюнктуры рынка.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил ускорить принятие законодательного решения по проблеме распространения точек общепита в жилых домах, где продают алкоголь. Он заявил, что должен проводиться контроль там, где наносится вред здоровью граждан.

В ходе заседания Володин напомнил, что в настоящее время существует запрет продажи вейпов несовершеннолетним гражданам, а также запрет выкладывать вейпы в витринах торговых сетей, однако, как он подчеркнул, это недостаточно контролируется.

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