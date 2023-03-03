Экономист оценил предложение сократить вдвое число чиновников и силовиков

Фото: пресс-служба Госдумы РФ/агентство "Москва"

Идея бизнесмена Олега Дерипаски, заявившего о необходимости двукратного сокращения количества чиновников и силовиков в России, представляется весьма странной в условиях, когда страна находится в состоянии конфликта, заявил глава института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

"Если мы говорим о силовиках вообще, то для страны, которая сейчас находится в состоянии конфликта с соседями, не только с Украиной, но и со всем коллективным Западом, говорить о сокращении числа силовиков очень странно. В условиях конфликта это невозможно", – сказал он.

По словам Зубца, сокращение штата чиновников, занимающихся обслуживанием населения, также повлечет серьезные проблемы. Говоря о возможности сокращения высокопоставленных чиновников из различных федеральных органов, эксперт отметил, что целесообразность таких мер следует оценивать применительно к каждому конкретному ведомству.

"Вот, например, Центральный банк заявил о значительном сокращении. Это несколько десятков тысяч человек", – добавил Зубец.

Ранее Дерипаска заявил, что количество чиновников в России следует сократить в два-три раза. По его мнению, большое количество бюджетников представляет собой обузу для российской экономики. Дерипаска полагает, что его сокращение поможет российскому бизнесу получить большую свободу от государства.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!