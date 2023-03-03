11:48Экономика
Экономист оценил предложение сократить вдвое число чиновников и силовиков
Фото: пресс-служба Госдумы РФ/агентство "Москва"
Идея бизнесмена Олега Дерипаски, заявившего о необходимости двукратного сокращения количества чиновников и силовиков в России, представляется весьма странной в условиях, когда страна находится в состоянии конфликта, заявил глава института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
"Если мы говорим о силовиках вообще, то для страны, которая сейчас находится в состоянии конфликта с соседями, не только с Украиной, но и со всем коллективным Западом, говорить о сокращении числа силовиков очень странно. В условиях конфликта это невозможно", – сказал он.
По словам Зубца, сокращение штата чиновников, занимающихся обслуживанием населения, также повлечет серьезные проблемы. Говоря о возможности сокращения высокопоставленных чиновников из различных федеральных органов, эксперт отметил, что целесообразность таких мер следует оценивать применительно к каждому конкретному ведомству.
"Вот, например, Центральный банк заявил о значительном сокращении. Это несколько десятков тысяч человек", – добавил Зубец.
Ранее Дерипаска заявил, что количество чиновников в России следует сократить в два-три раза. По его мнению, большое количество бюджетников представляет собой обузу для российской экономики. Дерипаска полагает, что его сокращение поможет российскому бизнесу получить большую свободу от государства.
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