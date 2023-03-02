Дерипаска предложил снизить количество чиновников в несколько раз

Фото: TACC/Валерий Шарифулин

Количество чиновников в России следует сократить в два – три раза, это поможет экономике РФ получить большую свободу от государства. Об этом заявил российский предприниматель Олег Дерипаска во время сессии "НЭП 2.0 – роль Сибири как центра промышленного роста" на Красноярском экономическом форуме.

Бизнесмен рассказал, что он часто думает об эффективности управления и насколько адекватно решаются проблемы в этой области. По мнению Дерипаски, решение поможет привлечь новые кадры. Предприниматель подчеркнул, что для этого следует сократить чиновников в два – три раза, а сотрудников правоохранительных органов – в пару раз.

На сегодняшний день количество чиновников в РФ представляет собой обузу для российской экономики, считает Дерипаска. Он напомнил, что на стране висит лишний груз в связи с санкциями.

"И нужно как-то встрепенуться и побеждать, и побежать вперед. И мне кажется, что уже назрел вопрос о том, что слишком много этого госаппарата и госкапитализма. Нам нужно больше свободы, реально больше свободы конкуренции", – цитирует его ТАСС.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов призвал рассмотреть вопрос о лишении должностей государственных служащих, которые пребывают за рубежом более трех месяцев без уважительной причины. По его словам, нахождение чиновника в текущих условиях на территории государства, входящего в состав НАТО, является недопустимым.

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